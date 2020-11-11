內地晶片股中芯國際（0981）公布上季業績，純利按年急漲1.23倍至2.56億美元；收入按年升32.6%至10.83億美元，主要由需求強勁、平均售價上升和其他收入增加所致。每股派息0.04美元。

中芯績收報22.45元，跌7.23%。上季毛利率24.2%，按年上升3.4個百分點；研究及開發開支為1.59億美元，按年減少14.3%。銷售成本按年增加26.9%至8.21億美元，主要由於擁有實際控制權的上海300mm晶圓廠自今年6月起進入量產，相關的生產成本增加。。

以地區劃分，中國內地及香港收入佔69.7%最多，按年升9.2個百分點；北美洲以18.6%排第二，按年減6.1個百分點；歐洲及亞洲佔11.7%。

中芯國際聯合首席執行官趙海軍和梁孟松指，2020年外部形勢複雜多變，中芯作為代工企業，面向海內外多元化客戶，自成立以來嚴格遵守經營地法律。公司與供應商、客戶及相關機構保持積極的溝通，全面評估美國出口管制對公司生產與運營的影響。目前公司正常營運，短期內出口管制對公司產生一定影響，但影響可控。公司會繼續跟進此事，並持續評估影響。

其他報道

李小加：螞蟻叫停上市未致影響港股市場 仍期望螞蟻掛牌

傳參選下任特首 李小加：傳言無意義 繼續對金融業有激情

阿里影業明日起新交所停止買賣 料下月4日除牌

新批銀色債券3.5厘擬吸最多150億元 金管局：對認購反應有信心

「雙十一」逾340個品牌成交額過億元 阿里全日跌9.8％

恒指跌74點 成交創2年半高 ATM下跌 阿里創在港上市最大跌幅

中國10月M2按年增10.5% 遜預期

舊經濟股回勇 瑞信看好香港市場、銀行股和房地產股

雲頂香港售澳門業務50%股權 套現7.5億

台積電落實明年亞利桑那州產5納米晶片 10月收入按年升12.5％

中央擬打擊網上壟斷 阿里：針對整個行業