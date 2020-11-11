螞蟻集團（6688）上周叫停上市計劃，引起市場熱論，港交所（0388）行政總裁李小加今日在第三季度的業績簡報會上不諱言對此感到失望，面對很多新的監管發展及變化，他們表示高度關注，原因是中國的金融行業與互聯網交融已非常深入、密集，既產生機會，亦會產生問題。他指，在評估及釐清事情後，他歡迎螞蟻集團再在香港市場上市。

李小加說，站在生意角度，螞蟻集團叫停上市後，港股市場仍然交投大增，新股上市亦未見有明顯影響，本周新上市公司數目尚多達7間。螞蟻集團煞停IPO後，其善後工作在進行中。被問到A股及H股上市是不同的市場，叫停在港上市是否公平，他認為一切宜按規則去行事，香港新股上市叫停已非首次，至於在推動新股上市定價結算周期縮短至T+1方面，他說會很快有最終決定，日後會有所交代。

對於美國總統大選後，候任總裁拜登會否對中概股態度緩和，繼而影響中概股返港上市，李小加稱，香港與美國市場共同競爭下，港交所會做好準備，對接合需求下全面適應市場發展。對於未來的變化，他們既以最樂觀、最悲觀的情況去做充份準備。他覺得未見有特別原因，因為美國總統大選的結果變化，對香港市場構成影響。至於阿里巴巴（9988）何時加入互聯互通，他說，港交所已就此不斷推進，相信落實只是時間的問題，他會繼續保持樂觀的看法並期望越快落實越好，但是當前他沒有在這方面有任何更新資料。

至於在發展A股期貨產品方面，李小加稱，已經為此作很長時間努力，距離成功已經越來越近，他也希望今年內達成願望成事，但是這既然為長線項目，因此最終需要等待監管機構批准。

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