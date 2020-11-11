港交所（0388）行政總裁李小加離任在即指出，港交所在聘請新的行政總裁方面在正常地進行，過渡期間會由聯席總裁及首席營運總監戴志堅出任代理行政總裁，亦是非常好的安排，原因是戴志堅對港交所的規劃、管理及運作很熟悉。對於外間有傳言他會參選下任特首，他明言沒有補充，並形容有關說法沒有意義，他本人亦沒有注意有關說法。但是他個人仍對金融行業有激情，因此仍會在相關領域尋求機會。

他指出，離職後會考慮再從事哪些工作，但他形容：「自己是香港人，家在香港，不會去別的地方」。他又稱，對金融行業充滿激情，不會離開金融行業，反而會不斷行業內尋求機會。

他形容，過去11年，他認為做港交所的行政總裁職務，需要使命感及熱情，亦要有很大的責任感。儘管面對困難，一旦事情開始，便需要去克服困難。他任職期間，已經致力達成市場互連貫通東西，把市場連在一起；同時去擴大國際及資產類別，改變企業模式，並且在面對眾多變化下，去尋求技術現代化。他說，已在市場互通及擴大資產類別做了很多，但是仍然需要有更多去跟進。在技術平台優化及現代化則未完全開始。

在投入技術及科技方面，李小加指出，這是港交所的規劃之一，日後將由接手的代理行政總裁戴志堅進一步交代計劃。他指出，在技術平台及科技優化，不純是投資便行，而是需要在業務策略、建立伙伴關係、選擇正確渠道，以至在業務模式及交易方式去探索。

記者：陳偉燊

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