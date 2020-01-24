金管局發行銀色債券新聞發布會、中銀個人數字金融產品部副總經理周國昌（左起）金管局貨幣及結算主管阮志才、高級助理總裁劉應彬及匯豐銀行環球及資本巿場大中華區固收交易部主管黃子卓。（劉焌陶攝））

繼早前重推通脹掛鈎債券（iBond）後，金管局今宣布將繼續發行供65歲或以上人士認購的銀色債券，定息率3.5厘，高於去年的3厘，發行限額由去年的30億元大幅增加至100億元，並將按需求酌情考慮增發至最多150億元。

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金管局高級助理總裁劉應彬表示，環球經濟受疫情打擊，加上央行持續加大量寬政策，料低息環境持續，在現時極不明朗的環境下，故是次銀行債券的發行額大幅增加，冀能讓更多65歲或以上的長者，受惠於穩定且低風險的債券產品回報，不過他指難以估計今次的認購人數，但對於是次銀色債券的認購反應有信心。

當局指出，為防止零售債券被小部分投資者過度集中持有，今次銀色債券發行已設定最高配發金額為每位投資者100萬港元，即每人最多可獲配發100手。他指出，以往每年都有類似情况出現，認購100手以上的投資者佔總認購額約1%，當中許多都是「大手認購」銀色債券，認購額高至逾千萬元水平，因此當局設定每人配發額度上限100萬元。

中銀香港（2388）個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，該行於過去4次發行銀色債券， 每人平均認購10至15手，而成功認購則平均為6至8手，由於是次發行額度大幅增加，因此預計今年每人平均認購手數定會錄得上升。他又指，認購該行iBond的客戶中有逾2成為65歲或以上，而是次銀色債券3.5厘「保底息」甚為吸引，相信會有一定支持者。

記者：溫藹紅

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