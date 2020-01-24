新批銀色債券3.5厘擬吸最多150億元 金管局：對認購反應有信心
文章日期：2020年11月11日 17:35
繼早前重推通脹掛鈎債券（iBond）後，金管局今宣布將繼續發行供65歲或以上人士認購的銀色債券，定息率3.5厘，高於去年的3厘，發行限額由去年的30億元大幅增加至100億元，並將按需求酌情考慮增發至最多150億元。
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金管局高級助理總裁劉應彬表示，環球經濟受疫情打擊，加上央行持續加大量寬政策，料低息環境持續，在現時極不明朗的環境下，故是次銀行債券的發行額大幅增加，冀能讓更多65歲或以上的長者，受惠於穩定且低風險的債券產品回報，不過他指難以估計今次的認購人數，但對於是次銀色債券的認購反應有信心。
當局指出，為防止零售債券被小部分投資者過度集中持有，今次銀色債券發行已設定最高配發金額為每位投資者100萬港元，即每人最多可獲配發100手。他指出，以往每年都有類似情况出現，認購100手以上的投資者佔總認購額約1%，當中許多都是「大手認購」銀色債券，認購額高至逾千萬元水平，因此當局設定每人配發額度上限100萬元。
中銀香港（2388）個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，該行於過去4次發行銀色債券， 每人平均認購10至15手，而成功認購則平均為6至8手，由於是次發行額度大幅增加，因此預計今年每人平均認購手數定會錄得上升。他又指，認購該行iBond的客戶中有逾2成為65歲或以上，而是次銀色債券3.5厘「保底息」甚為吸引，相信會有一定支持者。
記者：溫藹紅
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