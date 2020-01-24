科技股尾段繼續跌，阿里（9988）騰訊（0700）齊齊以全日低位收市，不過在舊經濟股支持下，恒指以十字星收市。大市波動，成交亦再上升，見逾2年半新高。

恒指收市跌74.5點或0.28%，報26226點，略高於開市的跌74.68點，而高位升131點低位跌132點，是技術走勢上的一顆「十字星」。

全日成交金額2674億元，較上日增加14.39%，是2018年3月23日2834.45億元成交後最多；國指跌45點或0.43%，報10541點。恒生科技指數收報7465點，跌6.23%。

藍籌33隻升，15隻下跌，2隻無升跌。太古（0019）升9.08%，收報44.45元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴跌9.8%，收報248.4元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）升4.11%，收報39.25元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻88點；騰訊跌7.39%，收報551元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低206點。

恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是ASM PACIFIC（0522）收報82.7元，升3.5%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報29.65元，跌14.06%。華虹半導體昨公布第三季純利1770萬美元，按年大跌61%。

「ATM」齊齊連跌兩日。「A」阿里巴巴以全日低位收，跌幅9.88%亦創在港上市以來最大跌幅，收市報248.4元，是2020年8月17日後收市新低，連跌2日，累計跌41.8元。「T」騰訊收市跌7.4%，是2011年10月3日後最大跌幅，收市報551元，是2020年10月9日後收市新低，連跌2日，累計跌71.5元。「M」美團（3690）收報271元，跌9.67%，是2020年10月27日後收市新低，連跌2日，累計跌64.2元。

北水重新流入，合計淨流入92.7億元，淨流入金額是2020年10月29日113.14億元後最多。南水北上合計淨流出9.3億元人民幣，較上日減少77.38%，連續第2日流出，累計流出50.4億元。

港交所（0388）第三季多賺52%，勝預期，第三季不派息，收報365.4元，跌3.99%。

中芯國際（0981）績前下跌，收報22.45元，跌7.23%。

1隻新股上市，輝煌明天科技（1351）定價1.1元。收報1.45元，升31.8%。

澳門貴賓廳10月轉碼達500倍，按月升1.5倍。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報14.94元，跌0.4%；美高梅中國（2282）收報11.14元，無升跌；澳博控股（0880）收報9.55元，跌0.83%；永利澳門（1128）收報13.64元，跌0.44%；銀河娛樂（0027）收報59.6元，跌2.69%；金沙中國（1928）收報33.35元，升2.3%。

中汽協公布10月全國汽車銷量按年升12.5%。汽車股向下，吉利汽車（0175）收報19.24元，跌5.69%；比亞迪股份（1211）收報157元，跌14.91%；華晨中國（1114）收報7.22元，跌2.83%；廣汽集團（2238）收報8.48元，跌6.71%；東風集團股份（0489）創52周高，見8.94元，收報8.7元，跌1.14%；長城汽車（2333）收報12元，跌11.11%；北京汽車（1958）收報3.26元，跌2.98%；慶鈴汽車股份（1122）收報1.42元，升0.71%。

申洲（2313）大股東折讓7.2%配股，套現近50億元。收報132.8元，跌7.46%。

九毛九（9922）股東配股，配售價16.88元，較昨日折讓7%。收報17.08元，跌5.95%。

建業地產（0832）分拆物業項目管理CCMC上市。收報4.63元，升11.2%。

中國恒大（3333）再斥1.87億元回購護盤。收報17.36元，升1.4%。

破頂股包括，普拉達（1913）創52周高，見38.25元，收報37元，升5.71%；新奧能源（2688）創上市新高，見104.8元，收報104.7元，升6.46%；友邦保險（1299）創上市新高，見90元，收報87元，無升跌；蒙牛乳業（2319）創上市新高，見42.65元，收報40.15元，跌0.86%；龍湖集團（0960）創上市新高，見50.4元，收報49元，升1.14%；招商銀行（3968）創上市新高，見49.75元，收報49.6元，升2.48%。

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