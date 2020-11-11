中國人民銀行公布10月份中國金融統計數據，大部分低於市場預期。截至10月底，廣義貨幣（M2）餘額按年增長10.5%，少於市場預期的10.9%，增速較上月低0.4個百分點。狹義貨幣（M1）餘額按年增長9.1%，則高於市場預期的8.2%，增速分別比上月底高1個個百分點。

10月份人民幣貸款增加6898億元，較預期增7750億元為少，按年多增285億元。住戶貸款增加4331億元，其中，短期貸款增加272億元，中長期貸款增加4059億元；企業貸款增加2335億元，其中，短期貸款減少837億元，中長期貸款增加4113億元，票據融資減少1124億元，非銀行業金融機構貸款增加382億元。

地方政府專項債券發行完成，社會社會融資規模增量按月減少，10月份1.42萬億元，較預期的1.4萬億元為少，比上月下降2.06萬億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加6663億元，企業債券淨融資2522億元，政府債券淨融資4931億元，非金融企業境內股票融資927億元。被視為表外貸款的委托貸款、信托貸款和未貼現的銀行承兌匯票，合共減少2318億元。

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