舊經濟股回勇 瑞信看好香港市場、銀行股和房地產股
文章日期：2020年11月11日 16:32
輝瑞周一公布新冠肺炎疫苗的有效率達九成，有望在月底向美國監管機構申請授權，帶動全球市場資金輪換，今年下挫的舊經濟股大升，新經濟股受壓捱沽。瑞信發表報告，將銀行股由「減持」評級升至稍為「增持」，同時加強房地產股「增持」的看法。另外，該行將香港和泰國市場評級由「與大市同步」升為「增持」。
瑞信指，泰國旅遊業佔其經濟在亞洲比例最高，其次是香港。此外香港地產股佔整體股市比重最大，亦有旅遊相關的博彩股，疫苗面世後對上述兩個都會有利。瑞信將新加坡、泰國和香港股市列為最佳價值的市場。該行將中國、印度和日本市場評為「減持」，因為以上市場在開放旅遊業、出口佔比較低，或在重新開放後有負面影響，同今年以來股市的表現也較為強韌。
行業方面，瑞信指銀行業雖然沒有結構性改變，不過現時估值已經相當低，有一次過修復估值的投資機會。另外，該行將房地產列為其指標中最大「增持」的行業，因利率未來一至兩年內將繼續保持在超低水平，其中最看好新鴻基（0016）和領展（0823）。瑞信續給予亞太區的科技股「增持」評級，因為行業有強勁的結構性增長，相對全球同業估值仍然吸引。
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