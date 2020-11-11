雲頂香港（0678）公布，向馬紹爾群島註冊的White Supreme Corporation，出售從事旅遊款待設施開發業務的雲頂澳門50%股權連貸款，總代價7.5億元。雲頂香港指，這與其出售非核心資產的目標一致，將減輕其在滿足雲頂澳門業務未來資金需求方面的財務負擔，亦可增加流動資金，所得款項將用作集團的一般營運資金，從而令已擱置營運的郵輪船舶及航運中的郵輪船舶能繼續維持營運。

根據公布，White Supreme Corporation的股東為澳門投資區妙良，她為一名駐澳門投資者，集中於房地產、休閒及旅遊款待業務投資。雲頂香港預計，是次交易將令其有約1.59億美元的虧損。完成交易後，雲頂香港仍在雲頂澳門持股五成，雲頂澳門本身負債淨值約6780萬美元。翻查資料顯示，區妙良為澳門誠光貿易董事長。

雲頂香港今日收報0.26元，跌17.46%，成交額達1600萬元。此前，該集團亦向前副行政總裁林拱輝出售非核心投資Zouk迪斯科、餐廳及酒吧間業務，現金代價約7930萬元。

記者：陳偉燊

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