內地地價居高不下，為了儲「麵粉（土地儲備）」，國企越秀地產（0123）拿地方式愈趨多元化，除了去年引入廣州地鐵成為第二大股東，促進「軌道+物業」發展模式外，近月亦積極推進「住宅+配建」模式，更於九月落實取得建面約44.6萬平方米的廣州白雲區項目，代價僅35.47億元人民幣（下同）。越秀地產投資者關係部總經理姜永進指出，「住宅+配建」能為公司獲取低成本土地，因為開發商在拍地時，將承擔配建當地公共項目並無償交予政府，以換取較低成本取得優質土地，項目一般毛利率高於30%，目前已取得3個共計逾百萬平方呎的項目。

至於集團一直積極發展的「軌道+物業」，亦在近日完成收購兩項新軌交項目51%權益，姜永進料目前集團在手的五大「軌道+物業」項目在今年將貢獻超過150億元，較去年貢獻50億元大增。由於在首十個月集團已完成全年目標802億元的91%或733.42億元，有信心今年能超額完成目標。

姜永進指出，地產行業著重優質「麵粉」，未來獲取的土儲來自公開市場會低於50%，非公開市場的佔比將達50%，當中「住宅+配建」模式將佔10-15%，城市更新亦佔10-15%，由於「住宅+配建」及「軌道+物業」及城市更新項目毛利率均較高，相信在行業毛利率逐步下降時，集團仍能維持25-30%水平。

他又提到，未來五年計劃每年再進3-4個城市，因為目前的業績主要來自15-16個城市，每個城市業績約數十億元，認為仍有空間去發展核心地區或其周邊城市，像上海、南京、寧波，西南地區的已發展重慶及成都，亦可進一步發展西安等地。

談到三條紅線收緊內房融資一事，措施規定房企剔除預收款後的資產負債率不得大於70%、淨負債率不得大於100%、現金短債比不得小於1倍，姜永進指出，目前集團現金短債比達3倍、淨負債率約七成水平，只差剔除預收款後的資產負債率不得大於70%一項，但相信年底已能降到七成以下，成為行業少有不觸及三條紅線的房企，亦相信在同行要追趕達標下，或出售項目以減低債務，亦為公司增加收購機會。至於今年由於疫情影響，國內一直維持「放水」情況，他認為在年底資金或難再現放鬆情況，甚至反向收緊。

記者：方楚茵

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