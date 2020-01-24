政府100億銀債保證回報增至3.5厘 下月1日接受申請
文章日期：2020年11月11日 15:26
政府今日公布推出第5批銀色債券予年滿65歲或以上的香港居民認購，債券發行總額及保證回報，均較往年有所提升。
是次發行的目標額度將由以往的30億元提高至100億元，政府可視乎市場反應酌情將其提高至最多150億元。債券年期為3年，債券持有人將每6個月獲發一次與本地通脹掛鈎的利息，但息率不會少於3.5厘。3.5厘的保證回報率，較上一批的3厘有所提升。
銀色債券的認購期由12月1日早上9時開始，至12月11日下午2時結束，並於12月22日發行。合資格申請人可透過20間配售銀行或20間指定證券經紀認購債券。
銀色債券只接受於2021年或之前年滿65歲（即1956年或之前出生）及持有有效香港身份證的香港居民認購。銀色債券不設二手市場。如投資者需要在債券到期前套現，政府將以原價及相應的累計利息贖回債券。
為防止零售債券被小部分投資者過度集中持有，是次銀色債券發行已設定最高配發金額為每位投資者100萬港元，即每位投資者最多只能獲配發100手債券。
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