政府發100億銀色債券 保證回報增至3.5厘。左起中銀個人數字金融產品部副總經理周國昌、金管局貨幣及結算主管阮志才、高級助理總裁劉應彬及匯豐銀行環球及資本巿場大中華區固收交易部主管黃子卓。（劉焌陶攝）

政府今日公布推出第5批銀色債券予年滿65歲或以上的香港居民認購，債券發行總額及保證回報，均較往年有所提升。

是次發行的目標額度將由以往的30億元提高至100億元，政府可視乎市場反應酌情將其提高至最多150億元。債券年期為3年，債券持有人將每6個月獲發一次與本地通脹掛鈎的利息，但息率不會少於3.5厘。3.5厘的保證回報率，較上一批的3厘有所提升。

銀色債券的認購期由12月1日早上9時開始，至12月11日下午2時結束，並於12月22日發行。合資格申請人可透過20間配售銀行或20間指定證券經紀認購債券。

銀色債券只接受於2021年或之前年滿65歲（即1956年或之前出生）及持有有效香港身份證的香港居民認購。銀色債券不設二手市場。如投資者需要在債券到期前套現，政府將以原價及相應的累計利息贖回債券。

為防止零售債券被小部分投資者過度集中持有，是次銀色債券發行已設定最高配發金額為每位投資者100萬港元，即每位投資者最多只能獲配發100手債券。

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