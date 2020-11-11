德永佳（0321）公布中期業績，少賺33.7%，至1.4億元，派中期息每股5仙。

期內，收入減少18.8%至34.07億元，毛利率為29.7%，較去年減少2.0個百分點，去年同期為31.7%。

紡織業務之收入減少19.0%至23.08億元，佔總營業額之67.7%。公司指，疫情爆發於不同時段防礙了集團在中國之生產。廠房運作在2月農曆新年後停頓了一段時間。國際之封鎖令全球經濟活動受到嚴重之打擊。集團面對不利之市場情況，導致業務訂單有受延遲或取消。直到6月，服裝工業才緩慢復蘇。期內，原料及燃料價格適度下調，令成本結構較為有利。集團繼續專注於成本控制以提升經營利潤。平均產品價格下跌6.9%，而毛利率由去年之23.2%增加至24.0%。

零售及分銷業務務銷售淨額減少18.4%至10.98億元，佔總營業額32.2%。公司指，零售活動因店舖暫時或永久之關閉受嚴重傷害。香港之零售業務亦轉弱主要由於不利之經濟環境及社交活動限制所致。

公司預期，零售業務表現在下半年會有改進；集團仍對下半年之表現維持正面態度。

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