【有片：選股王】電動車大規模生產撐起銅價 五礦或展升浪
文章日期：2020年11月11日 12:38
恒指跌20點，收報26281點，成交金額1473億元。中央銳意監管科技股壟斷、補貼等問題，科技股全線暴跌，ATMXJ跌幅全數超過5％，當中阿里（9988）失守100天線，京東（9618）兩天就由360元水平跌至300元附近，非常誇張。
市場仍在炒作舊經濟股，全球債息不斷升利好銀行股，匯控（0005）升3.7％報39.1元，開始迫近200天線，走勢愈來愈似轉勢。本地地產股亦強，新地（0016）及新世界（0017）均升逾2％。公用股亦受追捧，中電（0002）、電能實業（0006）、長建（1038）均升逾3％。
雖然恒指表現不差，但相信絕大部分投資者近日都損失慘重，事關大家重倉都是科技股為首的新經濟股。短線肯定已超賣，隨時有機會反彈。但科技股最怕的就是監管，尤其是有兩年前的騰訊（0700）被打壓遊戲，螞蟻集團更暫緩上市，市場信心很弱。要留意，所有投資者都一定重倉科技股，當突然轉勢，就沒有多少買盤能承接。昨日成交已激增，今早騰訊半日已達200億元，但股價仍在低位未見回穩，走勢很不尋常。若反彈的話，宜考慮減持。
除了價值股外，今早表現較佳的是燃氣股和周期股，中燃（0384）、新奧（2688）及潤燃（1193）升幅介乎2％至5％。煤炭股強勢，神華（1088）升6％，中煤（1898）升3％。另外，值得留意五礦（1208）。今年中國進口銅激增，相信與電動車大規模生產有關。此舉支持銅價一直維持在高位，現價與2017年經濟最景氣時相若。一旦銅價進一步攀升，五礦股價將會展開大升浪，可先行小注買入，待股價向上突破時再分段加注。
張兆聰