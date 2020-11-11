港交所（0388）公布截至今年9月底第三季業績，股東應佔溢利錄33.47億元，按年增長51.65%，好過市場預期。每股基本盈利2.65元，EBITDA 41.77億元，按年升37.49%。集團指，根據慣例是僅宣派半年度及全年度股息，今年第三季並不派息。

今年首三季，港交所股東應佔溢利達85.8億元，創9個月新高，較2019年首三季上升16%；基本每股盈利6.8元。

期內，收入及其他收益較益按年升12%，創九個月新高，其中主要業務收入錄126.08億元，按年升21%，反映交易及結算費因標題平均每日成交金額2創新高而上升。投資收益淨額錄14.83億元，較2019年首三季下跌31%，主要源於集體投資計劃的公平值收益減少。EBITDA 108.83億元，按年升13%。

港交所指，首三季香港首次公開招股市場在集資額方面位列全球第三，新股上市數目上排行全球第四，當中包括多宗大型第二上市及生物科技股上市。另外，滬深股通及港股通平均每日成交金額分別達人民幣900億元及232億港元，創九個月新高。

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