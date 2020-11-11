科技股拖累大市，恒指今早低開74點後，最多曾升131點，低位跌114點，半日跌20點或0.08%，報26281點，成交金額1473億元；國指跌31點或0.3%，報10555點。恒生科技指數收報7515點，跌5.6%。

藍籌35隻升，15隻下跌。潤地（1109）升6.76%，收報38.7元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）雙11網購成交額雖超過3723億元人民幣，但半日股價跌8.86%，收報251元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）升3.71%，收報39.1元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻79點；騰訊（0700）跌5.29%，收報563.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低147點。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是ASM PACIFIC（0522）收報82.3元，升3%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報29.35元，跌14.93%，華虹昨公布第三季純利1770萬美元，按年大跌61%。

北水轉為流入，南下合計淨流入70.33億元。南水北上合計淨流出1.55億元人民幣，較上日減少96.23%，連續第2日流出，累計流出42.65億元。

今日多間公司公布業績，績前表現如下，港交所（0388）收報370元，跌2.79%；德昌電機（0179）半日收報19.2元，升1.9%；中芯國際（0981）收報22.4元，跌7.44%。

1隻新股上市，輝煌明天科技（1351）定價1.1元。半日收報1.44元，升30.9%。

申洲（2313）大股東折讓7.2%配股，套現近50億元。收報133.8元，跌6.76%。

九毛九（9922）股東配股，配售價16.88元，較昨日折讓7%。收報17.08元，跌5.95%。

神州租車（0699）公布北汽終止收購，股價曾見近4月個月最大跌幅，半日跌7.1%，報3元。

香港新加坡推旅遊泡泡，航空股向下，國航（0753）收報6.05元，無升跌；南航（1055）收報4.79元，跌1.24%；東航（0670）收報3.48元，跌1.69%；國泰（0293）收報6.39元，跌0.31%。

復星醫藥（2196）指新冠疫苗能否獲批上市存不確定性，半日收報34.7元，跌7.1%。

東風（0489）上月汽車銷售年增近10%。曾創52周高，見8.94元，收報8.53元，跌3.07%。

建業地產（0832）分拆物業項目管理CCMC上市。半日收報4.45元，升6.9%。

中國恒大（3333）再斥1.87億元回購護盤。收報17.48元，升2.1%。

破頂股包括，新奧能源（2688）創上市新高，見103.6元，收報103.1元，升4.83%；友邦保險（1299）創上市新高，見90元，收報87.85元，升0.98%；蒙牛乳業（2319）創上市新高，見42.65元，收報41元，升1.23%；龍湖集團（0960）創上市新高，見50.4元，收報48.5元，升0.1%；招商銀行（3968）創上市新高，見49.4元，收報49.35元，升1.96%。

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