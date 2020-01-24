1個月HIBOR連跌5日 跌穿0.14% 再創逾9年低
文章日期：2020年11月11日 11:26
港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌5日，跌0.68點子至0.13411%，是2011年2月10日後最低，當日報0.13%。對上一次連跌5日是2020年7月16日，當日拆息報0.30446%。
港元現報7.7539元升值2點子，曾貶值最多7點子，報7.7548元，亦曾升值最多7點子，報7.7534元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.07點子至0.03636%；1星期HIBOR升0.04點子至0.05786%；2星期HIBOR跌0.11點子至0.08804%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.23點子至0.33446%；6個月期HIBOR跌0.75點子至0.55589%；12個月期HIBOR跌0.77點子至0.7253%。
美元指數現報92.653貶值0.096點或0.1%。
美元1個月期LIBOR報0.12988%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0042%，連續5日收窄，利差是2019年11月06日後最低，當日差距為-0.0082%
對上一次連續5日收窄，是2020年10月08日，當日利差報0.2722%。
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