MSCI指數半年檢 成份股變動本月30日收市後生效
文章日期：2020年11月11日 10:33
MSCI指數半年檢，多個指數的成份股長將會變更，本月30日收市後生效。
相關指數涉及港股變動如下。其中，MSCI GLOBAL STANDARD INDEXES，納入ESR（1821）及信義玻璃（0868），剔出百濟神州ADR、牛奶公司、嘉里建設（0683）及微創醫療（0853）。
MSCI GLOBAL SMALL CAP INDEXES。加入長江生命科技（0775）、高偉電子（1415）、IGG（0799）、嘉里建設（0683）、美高梅中國（2282）、偉祿集團（1196）、天虹紡織（2678）。剔出的有澳優（1717）、資本策略地產（0497）、基石藥業（2616）、大唐西市絲路投資（0620）、大快活（0052）、富智康（2038）、佐丹奴（0709）、敏實（0425）、富豪酒店（0078）、東江（2283）、信義玻璃（0868）。
MSCI GLOBAL MICRO CAP INDEXES。加入高陞（1283）、亞洲能源物流（0351）、亞太絲路（0767）等。
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