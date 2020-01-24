恒指今早低開74點或0.29%，報26226點，成交金額136億元；國指今早低開73點或0.7%，報10513點。恒生科技指數開市報7724點，跌2.98%。

藍籌35隻升，10隻下跌，5隻無升跌。中海油（0883）升5.23%，報8.85元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌8.01%，報132元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升3.45%，報90元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻94點；騰訊（0700）跌5.71%，報561元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低159點。

今日多間公司公布業績，包括港交所（0388）開市報376.6元，跌1.05%、德昌電機（0179）開市報18.9元，升0.31%、中芯國際（0981）開市報23.6元，跌2.48%。

1隻新股上市，輝煌明天科技（1351）定價1.1元。開市報1.67元，升51.8%。

阿里（9988）雙11網購成交額超過3723億元人民幣。開市報255元，跌7.41%。

申洲（2313）大股東折讓7.2%配股，套現近50億元。開市報132元，跌8.01%。

九毛九（9922）股東配股，配售價16.88元，較昨日折讓7%。開市報17元，跌6.39%。

東風（0489）上月汽車銷售年增近10%。開市報8.8元，無升跌。

建業地產（0832）分拆物業項目管理CCMC上市。開市報4.43元，升6.49%。

中國恒大（3333）再斥1.87億元回購護盤。開市報17.18元，升0.35%。

華虹半導體（1347）第三季純利1770萬美元，按年大跌61%。開市報32.15元，跌6.81%。

破頂股包括，友邦保險（1299）開市報90元，升3.45%；創上市新高，見90元；蒙牛乳業（2319）開市報41.4元，升2.22%；創上市新高，見41.4元；龍湖集團（0960）開市報50.4元，升4.02%；創上市新高，見50.4元；招商銀行（3968）開市報49元，升1.24%；創上市新高，見49元。

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