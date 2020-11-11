恒指昨升285點，收報26,301點，成交金額2338億元。美國輝瑞藥廠和德國生物科技公司BioNTech聯手研發的新冠疫苗，大規模試驗後證實保護率達90％，遠超市場希望的75％，消息令全球金融市場劇烈震盪，美股周一晚創出新高，但科技股沽壓極大，航空、旅遊、金融等板塊則暴漲。港股情况相近，匯控（0005）升8％，ATMXJ跌幅則介乎4％至10％。

疫苗面世，但仍有不少疑問，例如注射後的效用有多久；接種者受到保護，但是否等同阻斷傳染，廠商仍未有確切答案。在實行上，疫苗須儲存於攝氏零下70度的低溫，運輸成本昂貴也不方便。但金融市場只需要知道成功便可，其他都不重要，疫情受害板塊暴漲，科技股尤其是遙距工作概念股崩盤式下跌，很多跌幅都達10％至20％。同時債息抽升並企穩在0.9厘以上，美元和油價強勢，金價則大跌。

疫苗加反壟斷 新經濟股兩面受敵

周一晚的美股和昨日的港股都很難判斷如何交易。價值股甫開市便大幅高開，高得不可能追入，事後看多數開市價已是全日高位；科技股跌幅驚人，但疫苗面世或會影響到相關需求，電商、雲計算、支付等領域沽壓甚大，中資科技股則面對新的監管到來，午後全線插水式下跌。

中國市場監管總局發布《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》，文件提出，平台經營者與交易相對人達成排他協議，可能違反《反壟斷法》。由於贏家全取的設局，全球科技企業模式都是不計成本搶佔市場佔有率，取得支配地位後便採取排他手段，將收入和利潤最大化。無論是電商的各大促銷節、手機品牌在手機強行賣廣告、外賣平台向小商戶壓價等，若中央揮舞《反壟斷法》旗幟，全都可能需要整改。

現在就看中央打壓力度有多大，若像兩年前打壓遊戲、近期打壓螞蟻般動真格，前者股價足足沉寂了兩年，後者乾脆要暫緩上市，影響會相當大。樂觀看，ATMXJ都未出現明確轉勢，除了阿里外，全都守在50天線之上，但昨日在高位出現天量成交，這往往都不是好信號。暫時宜假設科技股已見了短期高位，策略上可待每次大跌時小注收集博反彈，切勿高追。

金風龍源52周高 保利協鑫4連升

投資者都在考慮如何調整組合，若選價值股，要擔心高追後升勢無以為繼；動力科技股則波幅太大，疫苗面世後債息會有更強上升動力，也是一個要留意的問題。筆者覺得還是買仍在上升、創新高的股份，新能源股依然較強勢。昨日金風（2208）、龍源（0916）均創出52周新高，保利協鑫（3800）連續4日大升，昨日再揚逾6％。

另外，一個市場肯定不感興趣的是本地銀行股。不知不覺，恒生（0011）已經由低位反彈了20％，理論上進入牛市，有多少人會信？感覺上，本地銀行股不大可取，但美國長債息回升、孳息曲線過去1個月也陡峭化，利好息差；二來本地銀行股主要以按揭業務為主，本港樓市穩定，資產質素不會有大問題。退一步看，雖然香港很多核心價值和獨特競爭優勢都已消失，但2021年經濟復蘇還是大概率的事，銀行股多能向好，若股價回順至較接近10天線，可以吸納。

[張兆聰 還看今朝]