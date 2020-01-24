美股經過日前的大漲、指數齊創新高後，隔晚在大型科技股下跌之下個別發展，收市僅道指能連升2日，納指更連跌第2日。市場一方面在新冠病例激增之際，反思本月的反彈幅度相對於經濟好轉的前景而言已經過頭；另一方面，亞馬遜面臨歐盟的反壟斷調查而下跌。波音則受惠於有指監管機構可能最早在下周取消737 Max的禁飛令而向上。道指高開96點後，曾升最多320點，低位跌30點。

道瓊斯工業平均指數收漲262點，升幅0.91%，報29420點。標普500指數收跌4點，跌幅0.14%，報3545點。納斯達克綜合指數收跌159點，或1.37%，報11553點。

波音升5.2%，報188.69美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻61點，而salesforce跌4.48%，報247.66元，拖低道指29點。

科技股方面，蘋果收市報115.97元，跌0.3%，谷歌母公司Alphabet收市報1737.72元，跌1.34%，亞馬遜收市報3035.02元，跌3.45%，Facebook收市報272.43元，跌2.27%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.91%，報384點。德國DAX指數收漲0.52%，報13163點；法國CAC 40指數漲1.55%，報5418點；英國富時100指數收漲1.79%，報6296點。