去年反修例浪潮下，香港會計師公會理事選舉「改革派」大勝，於7席中取6席。今年將再有7名公會理事任期到期，選舉提名已開始。不過，選舉尚未正式開始，已出現風波。兩名現任理事鄭中正、區紀倫今日發公開信，指有候選人受不公平待遇情況，選舉有安排不妥之嫌，就此作出投訴。信中指出，現任兩名副會長林智遠及方蘊萱，均計劃參與選舉，按往年規定是不應參加論壇活動，但二人擬在提名期內參與「會員論壇」，似違反慣例。

鄭中正、區紀倫兩人指控，按公會慣例及過往多年規則政策，候選人或潛在候選人不應在提名期開始後，於公會活動或論壇擔任講者、研討者或成員等。根據公會材料，本屆選舉提名期將在下周一（16日）結束，而林智遠及方蘊萱兩人，則擬在本周四、五（12日及13日）出席面向公會會員的論壇，討論公會最新活動進展。

鄭、區亦指出，會員論壇不應安排在選舉提名期開始後舉行，且通知期倉促。兩人認為，公會對兩名現任副會長有不同和優越待遇，嚴重損害了整個選舉過程的公平及客觀性。根據資料，理事選舉將於本月25日正式開始投票，料12月初可有結果。

發信抗議的鄭中正、區紀倫，以及遭投訴的林智遠及方蘊萱，均是2018年選舉勝出，今年理事任期屆滿，料會參與選舉。其中，鄭中正為國衛會計師事務所主席，區紀倫曾發起「一人一票選會長」，二人均屬希望改革會務的「改革派」。方蘊萱則來自羅兵咸永道，屬傳統「四大」派別，林智遠為遠景會計師事務所創辦人，並組織「會計界愛心同盟」，後兩者同被視為保守派。

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