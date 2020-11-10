德琪醫藥首日超購70倍 融創服務超購1.3倍
文章日期：2020年11月10日 21:57
今日有3隻新股招股。榮昌生物（9995）首日飈升三成帶起B股認購潮，統計本地主要券商，未賺錢生科股德琪醫藥（6996）首日於各券商暫借出約198.3億元孖展。該股公開發售集資額2.79億元，僅計孖展，超購70倍。其中，輝立借出70億元，富途借出69.27億元，耀才借出50億元，信誠借出9億元。
德琪醫藥入場費9131.1元，公司主要研究血液及腫瘤治療藥物。公司引入10名基石投資者，合共認購1.79億美元，最多佔發售股份57%，其中包括富達投資、新加坡主權投資基金GIC、貝萊德（BlackRock）等。招股期至本周四（12日）中午12時止，擬11月20日掛牌。
物管股融創服務（1516）首日則錄得14.1億元孖展，公開發售集資額6.11億元，暫超額1.3倍。其中富途借出10.75億元，耀才借出1.9億元，輝立借出1.45億元。融創服務入場費12777.47元。招股期同至本周四止。公司引入4名基石投資者分別為騰訊（0700）、IDG Capital、高瓴資本、雪湖基金。
明日截止招股的內房祥生控股（2599）僅計孖展，公開發售則仍未足額。
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