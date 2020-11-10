馬雲在螞蟻金服即將上市時，豪言以新金融體系向中央銀行體制挑戰，使螞蟻臨時上不成樹。馬雲言論不外乎測試紅線，逐步將銀行權力移向網絡金融，但紅線測不成，反被《人民網》說教，說時勢造英雄，分明嫌馬雲形象太突出，不得妄議中央。

《人民網》說沒有馬雲時代，只有時代中的馬雲，大半是對的。馬雲發迹，第一在中國改革開放；第二是國內封閉，限制外資入場，谷起中國企業，不論國企民企，阿里巴巴（9988）與騰訊（0700），是亞馬遜與MSN/Whatsapp/Twitter的土炮版，這十多年來是顯著成功的。將歐美模式移植到神州大地，享盡人口紅利，若雙馬早40年出生，或被批鬥到塵埃裏。雖說馬雲魄力非凡，但說時勢造英雄，亦是準確。

不過，馬雲碰了釘，也是時勢使然。中國改革往往是倒逼出來，正值中美對壘，習生亦說要做內循環自救，對香港又用重典，方向必然是日益集權。際此危機，不可能讓內部有差池，而馬雲借新金融削弱傳統銀行之意，同時觸碰經濟與政治，即使讓你做，亦不宜打開口牌，在中國於國際局勢領先前都不可能鬆手，撞上天花板亦不意外。

在地球的另一端，同樣是時勢造英雄的還有特朗普。現在侵粉充斥全美，歸於社交媒體造就民意兩極，加上假新聞一大籮，特朗普四年前重用班農，是順水推舟。有一張舊照片，裏面是數包街上遺棄的信件，被人說成是美國大選舞弊，照片由Facebook列明是假的，仍被四周轉載，包括城中某位「才子」，甚至有大批網民留言認為Facebook有問題。

慣了被社交媒體度身訂造的資訊豢養，寧可深信自己想相信的事，再將資訊拼湊成「證據」支撐想法，每日加深對立與仇恨。社交媒體將讀者閱讀的時間斬短，比電視更短，變成缺乏深思，讀者但求一句半句取得感情共鳴了事。有條理的長文往往乏人問津，沉沒於演算法的海底。加上僵化的建制秩序多年來積累不滿，令全球都有類似現象出現。想戰勝巨人，眾人心底便需要一個性格鮮明的英雄作希望，但求感性不從理性，若無時勢之助，特朗普早20年參選，恐怕不為世所容。

並非說特朗普毫無貢獻，與北韓破冰、讓以色列與阿聯酋、蘇丹締結和平等，一一紀錄在歷史，但大部分侵粉所以支持特朗普，是真的出於這些外交關係，抑或只是感性上一窩蜂，值得深思。例如香港有KOL自稱不懂國際關係，但說喜歡特朗普純粹是覺得他喜怒形於色，如此說法竟獲近3萬讚好。

立場左右無妨，但判斷基於理據而非感情，才是使民主制度治世之道。也許正是這種時勢，才使特朗普崛起，再將情況加劇，根本地改變美國政治生態。

馬雲發迹，特朗普風起雲湧，都是時勢所致。前者藉機測試紅線不果，後者連任不成，只是剛好時候未到。二人共通之處，都是看準同一時勢，就是「去中央化」，將中央體制分薄。你我有眼可見，再過五年，世界不再一樣。風起了，唯有力求生存。

賈文清

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