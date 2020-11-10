東瀛遊（6882）宣布與國泰（0293）旗下香港快運合作，在11月21日（星期六）推出一班香港飛香港的EGL Flycation航班，2人同行連稅合共1678元，3人同行連稅合共1917元，除了可以淨買機票外，還可以選擇東瀛遊推出的多款套票配搭親子Staycation。機票及套票現已可於東瀛遊官網預訂。

是次EGL Flycation航班起飛時間為下午3時，機程90分鐘，並伙拍宮崎及鹿兒島縣政府觀光部，配以「夢幻宮崎‧鹿兒島」為主題，乘客可於出發前透過Facebook網上直播觀賞宮崎景點實時現況。套票方面則有多項選擇，例如迪士尼住宿玩樂套票，3人價格連機票每人1159元起；亦有青馬大橋觀景台、青衣公園賞紅葉、諾富特東薈城酒店自助餐一天遊套票，3人價格為連機票每人858元起；另外還有濕地公園、昂坪360等景點的套票可供選擇。

東瀛遊表示，除了日本，亦會與台灣、韓國、泰國、馬來西亞及澳洲等地旅遊觀光機構合作，在11月下旬及12月內推出不同主題Flycation航班，總共有21班主題航班，料載逾3000旅客。每程航班亦會送出多間酒店住宿券、旅遊優惠劵、購物劵等，獎品總值20萬元。

除了Flycation，東瀛遊亦會在本月19日（星期四）下午1時30分推出首個日本線上旅行團，為時半小時，只要期間登入東瀛遊Facebook，就可觀看由宮崎縣旅遊大使和東瀛遊的導遊網上介紹南九州風光。

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