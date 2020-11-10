阿里巴巴（9988）旗下的螞蟻集團被暫緩A股和H股的上市計劃，Mobius Capital Partners創辦人，有「新興市場之父」之稱的Mark Mobius（麥樸思） 在美國電視台CNBC的科技會議上，稱螞蟻被叫停上市計劃是時勢驅使，形容中國政府已意識到，不能讓這類型的公司主導金融市場，更相信中國政府的介入是意識到必須對這類公司進行監管，以防止其規模過大。

被問到是次螞蟻的案例是否會被市場孤立，Mark Mobius強調絕對不會，指這不會是個別事件，並警告中國政府或會對技術產業有進一步的規範。Mark Mobius更稱，中國科技行業發展迅速，中國政府意識到不能讓它們失去控制，以免會危及整個財務結構。

同場的匯控（0005）前董事會主席范智廉表示，螞蟻被叫停上市，表明中央銀行和監管機構必須控制市場的金融穩定，以免這類金融科技公司佔據和主導市場後，對金融穩定構成影響。

阿里收報275.4港元，全日跌5.1％。

記者：陳麗歡

其他報道

中國恒大再斥1.87億元回購護盤

中電估計2020年資本開支96億元

李嘉誠基金會斥2366萬元增持長實

OneDegree：第三季寵物保險投保數目按季升五倍

adidas 第三季內地銷售跌5% 網上銷售增51%

華虹半導體第三季純利1770萬美元 按年大跌61%

恒指升285點 成交急增但北水轉流出 科指見史上最大跌幅

麥當勞計劃明年推自家植物肉品牌McPlant

華為擬以1000億元人民幣出售「榮耀」予深圳市政府及神州數碼

內地推平台經濟反壟斷諮詢 美團挫逾11% 阿里跌半成

滬深三大指數偏軟 上證跌0.4%

伙BioNTech研疫苗 復星系齊升

恒指高開見頂 半日升幅收窄至186點 中海油升12% 國泰升11%

傳中電港燈凍結平均淨電費 中電現跌1%