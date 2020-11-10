虛擬保險OneDegree今年四月開業推出寵物保險，行政總裁李俠恩表示，8月開放沒有晶片的貓隻投保，以及將寵物初次投保年齡由8歲提升至11歲，第三季投保保單上升5倍，其中貓隻投保保單上升10倍。

創辦人郭彥麟表示，寵物保險今年月均有四成至五成增長，達到開業一年有1萬張保單的目標不是問題。

該行推出新寵物保險產品，保額為7萬元，比現時該行最大保額3萬元的計劃為多，以2歲的貴婦犬計算，保費每年多16％。李俠恩表示，該行投保客戶中有六成是投保保額3萬元的計劃，有部分客戶已用盡保額，因此希望該行推出保額更大的計劃。

該行放寬投保條件帶動增長，李俠恩表示在新投保保單中，有58％是屬於以往在市場上未能投保的寵物。隨着更多動物投保擴大風險池，未來可以考慮推出保額更大的產品，或進一步提高初次投保的年齡上限。

李俠恩表示，市場其他寵物保險限制部分高患上遺傳病風險的寵物品種投保，該行則未有限制，不過會按品種收取不同的保費。他指理賠經驗與預算相符，而投保寵物和品種越多，可以更好地分攤風險。

除寵物保險外，OneDegree預期在本周推出網上保安保險，與科技公司合作提供加強預防網絡保安的工具，針對中小企業市場。郭彥麟表示，因為新冠肺炎疫情催生以往未有的需求，例如學校過去只依靠擔任IT科任老師負責網絡保安，但現時使用視像教學，需提升學校網絡保安。

今年7月OneDegree亦開始技術輸出業務，現時已為一間台灣跨國險企提供核心系統，預計在明年首季會有3間公司採用該行的系統。

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