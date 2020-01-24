恒指高開後見頂，雖然有輝瑞新冠疫苗利好，但內地CPI、PPI不似預期，加上內地推平台經濟反壟斷諮詢，恒指升幅曾收窄至25點，科指更是重挫，見推出以來最大單日跌幅。大市成交金額急增，但同時北水及南水亦轉為淨流出。

恒指今早高開457點，是7月7日後新高，收市升285點或1.1%，報26301點，連升4日，累計升1415.34點，對上一次連升4日是2020年10月21日。

國指跌46點或0.43%，報10586點。恒生科技指數收報7961點，跌5.15%，最多曾跌6.59%，創史上最大跌幅。

大市成交金額2331億元，較上日增加38.38%，是7月7日2399.57億元成交後最多。

北水南下轉為淨流出，合計流出11.67億元，是9月8日後最多，南水北上合計淨流出41.1億元人民幣，終止連續6日流入。

藍籌37隻升，13隻下跌。中海油（0883）升13.96%，收報8.41元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌9.79%，收報99.95元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）升8.18%，收報37.7元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻161點；騰訊（0700）跌4.42%，收報595元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低128點。

恒生科技指數成份股6隻升，23隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）收報24.15元，升5.46%；跌幅最大的是美團（3690）收報300元，跌10.5%。

內地推平台經濟反壟斷諮詢，科技股重挫，美團跌10.5%；京東（9618）收報330.4元，跌8.78%；阿里巴巴（9988）收報275.4元，跌5.1%。

疫苗加上與新加坡旅行泡泡憧憬，航空股向上，國航（0753）收報6.05元，升13.72%；南航（1055）收報4.85元，升6.13%；東航（0670）收報3.54元，升7.93%；國泰（0293）收報6.41元，升14.06%。

伙BioNTech研疫苗，復星醫藥（2196）收報37.35元，升14.22%；復星國際（0656）收報10.76元，升6.75%。

澳門亦放寬入境措施，濠賭股向上，新濠國際發展（0200）收報15元，升6.84%；美高梅中國（2282）收報11.14元，升6.1%；澳博控股（0880）收報9.63元，升8.57%；永利澳門（1128）收報13.7元，升9.95%；金沙中國（1928）收報32.6元，升6.89%。

銀娛（0027）第三季度錄得經調整 EBITDA 虧損9.43 億元，較第二季度錄得的 EBITDA 虧損改善 31%。銀娛創52周高，見65元，收報61.25元，升4.08%。

傳兩電凍結平均淨電費，港燈（2638）升0.5%，報7.94元、中電（0002）跌0.6%，報72.55元。

《東方日報》引述消息指，香港政府將取消工商鋪的雙倍印花稅以為受到新冠疫情重創的經濟提供支撐。住宅方面的印花稅將維持不變。美聯工商舖（0459）收報0.112元，升16.6%。

太古股份（0019、0087）及太古地產（1972）聯合公布，以98.45億售太古城中心一座予基滙資本牽頭財團。太古收報40.75元，升7.66%；太古地產收報23.2元，升7.16%。

中國恒大（3333）近2.9億元回購護盤。恒大收報17.12元，升1.66%。

舜宇（2382）10月手機鏡頭出貨量年增9.3%，被大行麥格理下調評級至中性，收報146.9元，跌7.55%。

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