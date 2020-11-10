科技股於午市後擴大跌幅，美團（3690）跌幅超11%、阿里巴巴（9988）跌超過5%、京東（9618）跌超過8%等。據內地傳媒報導，國家市場監管總局發布《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》公開徵求意見的公告，目的是為預防和制止互聯網平台經濟領域壟斷行為，降低行政執法和經營者合規成本，加強和改進平台經濟領域反壟斷監管，保護市場公平競爭等。

市場監管總局、中央網信辦、稅務總局三部門上周五（11月6日）聯合召開規範線上經濟秩序行政指導會，並在會議強調互聯網平台企業要直面存在的問題，堅持依法合規經營，勇於擔當社會責任，不斷強化自我約束和自我管理。

會議又指出，線上經濟存在不容忽視的問題，特別點名在「雙十一」促銷期間，強迫商家「二選一」等競爭失序問題突出，促銷規則暗藏玄機，假冒偽劣商品屢禁不絕，消費維權實施困難，違法廣告時有出現，直播營銷問題凸顯，侵害消費者、經營者的合法權益，擾亂線上市場秩序。而27家主要互聯網平台企業參與會議，其中包括騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、京東（9618）、美團（3690）、字節跳動等。

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