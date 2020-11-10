【有片：選股王】疫苗研發出現突破 國藥料可受惠
文章日期：2020年11月10日 13:04
港股大漲後遇到阻力，恒指高開457點見半日高位回順，半日收報26202點，升186點或0.72%；國指跌0.53%。大市交投暢旺，半日成交達1245億元。
科技股捱沽，恒生科技指數跌4.66%。騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）跌逾3%，美團（3690）跌8%。小米（1810）跌逾4%。新能源概念回吐，比亞迪股份（1211）、信義光能（0968）跌6%、7%。強勢出口股受壓，創科（0669）跌8%，海豐（1308）跌6%。物管股、食品等亦有沽壓。
不過，受到新冠肺炎疫苗有突破的好消息刺激，航空、濠賭、本地零售地產受捧。國航（0753）升13%，銀娛（0027）升6%，新地（0016）升半成，九倉置業（1997）升一成；金融股亦向好，友邦（1299）、匯控（0005）升半成。憧憬全球經濟活動恢復，油股中海油（0883）升逾一成。
疫苗概念股今早大幅高開後，部分明顯遇到阻力，特別濠賭、航空股。油股、本地地產股高開後攀升，買盤較為積極。此外，國藥（1099）亦受惠可疫苗研發出現突破，可以留意。內地疫情受控，國藥的零售和器械業務出現強勁復蘇，公司為醫藥分銷龍頭，料可在疫苗分銷上分一杯羹。股價方面，國藥今早升穿5月延伸下降軌約19元，短線有望上試20元關口以至21元水平，短線倘若低收18元可先行離場。