美國輝瑞與德國BioNTech研發的mRNA新冠肺炎疫苗有重大突破，於今年3月獲BioNTech授權在大陸及港澳台地區獨家開發mRNA疫苗的復星醫藥（2196）今早曾爆升逾20%。公司全球研發中心總裁回愛民於電話會議上表示，是次輝瑞和BioNTech聯合研發的mRNA新冠疫苗共需接種兩針，第一針和第二針之間相隔27天，本次三期試驗結果是在接種第二針7天後觀測記錄，亦即打完第二針7天後，就可保護90%以上的人群。

回愛民指，三期試驗接種患者樣本共計4.4萬人，將近4萬人接種兩針而沒有任何嚴重不良反應；接種患者年齡範圍覆蓋12歲至85歲，涵蓋心肝肺慢性病患者、免疫缺陷患者、愛滋病患者、肝炎患者。

復星醫藥目前正與監管部門溝通，爭取盡快在內地啓動mRNA疫苗的橋接臨床試驗。而今年8月，復星醫藥與BioNTech宣佈，在臨床試驗證實疫苗的安全性和有效性，並獲得相關監管部門批准後，將為香港及澳門供應1000萬劑mRNA新冠疫苗。復星國際（0656）董事長郭廣昌亦在微博發文，指復星將繼續與政府監管和審批部門溝通，希望根據全球研發的進展及數據分析結果，在符合中國法規前提下盡早將疫苗在中國上市使用。

受疫苗消息刺激，復星系股份齊升，復星國際半日報10.62元，升5.36%；復星醫藥 （2196）報37.25元，升13.91%；復星旅遊文化 （1992）報7.29元，升13.73%。

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