輝瑞新冠疫苗刺激美股大升，不過，恒指今早高開457點見7月7日新高後，內地公布的內地CPI、PPI均不似預期，大市升幅不斷收窄，近半日收市曾收窄至升171點，半日升186點或0.72%，報26202點，成交金額1244億元；國指跌56點或0.53%，報10576點。恒生科技指數收報8001點，跌4.67%。

藍籌29隻升，20隻下跌，1隻無升跌。中海油（0883）升12.47%，收報8.3元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌8.12%，收報101.8元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升4.62%，收報86.1元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻119點；騰訊（0700）跌3.37%，收報601.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低98點。

疫苗消息，加上政務司司長張建宗表示，將在一兩天內宣布與新加坡簽署的旅行泡泡計劃實施細節。航空股大升，國航（0753）收報6元，升12.78%；南航（1055）收報4.85元，升6.13%；東航（0670）收報3.56元，升8.54%；國泰（0293）收報6.27元，升11.57%。

藥股普遍向下，少數逆市上升，當中包括復星醫藥（2196）收報37.25元，升13.91%。

澳門亦放寬入境措施，濠賭股向上，新濠國際發展（0200）收報14.9元，升6.13%；美高梅中國（2282）收報11.16元，升6.29%；澳博控股（0880）收報9.74元，升9.81%；永利澳門（1128）收報13.72元，升10.11%；金沙中國（1928）收報32.6元，升6.89%。

銀娛（0027）第三季度錄得經調整 EBITDA 虧損9.43 億元，較第二季度錄得的 EBITDA 虧損改善 31%。銀娛創52周高，見65元。

傳中電港燈凍結平均淨電費，港燈（2638）半日無升跌報7.8元、中電（0002）半日跌1.2%，報72.1元。

《東方日報》引述消息指，香港政府將取消工商鋪的雙倍印花稅以為受到新冠疫情重創的經濟提供支撐。住宅方面的印花稅將維持不變。美聯工商舖（0459）半日升0.114元，升18.75%。

太古股份（0019、0087）及太古地產（1972）聯合公布，以98.45億售太古城中心一座予基滙資本牽頭財團。太古收報40.6元，升7.27%；太古地產收報23元，升6.24%。

中國恒大（3333）近2.9億元回購護盤。恒大收報17.08元，升1.43%。

舜宇（2382）10月手機鏡頭出貨量年增9.3%，被大行麥格理下調評級至中性，收報147.4元，跌7.24%。

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