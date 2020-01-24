港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR，連跌4日，跌2.91點子至0.14089%，是2011年2月21日後最低，當日報0.14%。

港元現報7.7534元貶值10點子，曾貶值最多11點子，報7.7535元，亦曾升值最多2點子，報7.7522元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.18點子至0.03707%；1星期HIBOR跌1.73點子至0.0575%；2星期HIBOR跌2.68點子至0.08911%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌2.84點子至0.34679%；6個月期HIBOR跌0.95點子至0.56339%；12個月期HIBOR跌1.95點子至0.73304%。

美元指數現報92.673貶值0.052點或0.06%。

美元1個月期LIBOR報0.12775%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0131%，連續4日收窄，利差是2019年11月06日後最低，當日差距為-0.0082%

對上一次連續4日收窄，是2020年10月16日，當日利差報0.2042%。

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