國統局公佈，中國10月份居民消費價格(CPI)按年上升0.5%，低過預期的升0.8%，而低過1%亦是2017年3月以來首次；工業生產者出廠價格(PPI)按年下降2.1%，跌幅高過預期的1.9%。 10月份豬肉價格按年下降2.8%；為19個月來首次轉降；按月亦下降7%。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，市場供求總體穩定，CPI按月跌0.3%。食品中，生豬產能持續恢復，豬肉供給持續改善，價格下降7.0%，降幅比上月擴大5.4個百分點。非食品中，國慶中秋假期居民出行增多，飛機票、賓館住宿和旅遊價格分別上升9.4%、4.1%和2.8%。

CPI按年升0.5%，漲幅比上月回落1.2個百分點，董莉娟解讀指，主要是受去年同期對比基數較高、翹尾因素減少以及豬肉價格由升轉降的影響。

PPI方面，隨著國內工業生產持續恢復，10月份工業生產價格總體平穩。按月PPI由上月微漲轉為持平。其中，受北方氣溫下降影響，供暖需求逐漸增加，煤炭開采和洗選業、燃氣生產和供應業價格分別上升2.1%和0.4%。

按年計，PPI下降2.1%，降幅與上月相同。主要行業中，價格降幅收窄的有煤炭開采和洗選業，下降5.5%，收窄2.0個百分點。

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