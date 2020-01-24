恒指今早高開457點或1.76%，報26474點，成交金額74億元；國指今早高開72點或0.69%，報10705點。恒生科技指數開市報8214點，跌2.14%。

恒指再升，開市高見26474.04點，是2020年7月07日26782.62點後最高。

藍籌37隻升，12隻下跌，1隻無升跌。銀娛（0027）第三季度錄得經調整 EBITDA 虧損9.43 億元，較第二季度錄得的 EBITDA 虧損改善 31%。銀娛升10.45%，報65元，創52周高，是升幅最大的藍籌。

舜宇（2382）10月手機鏡頭出貨量年增9.3%。舜宇跌5.6%，報150元，是跌幅最大的藍籌。

友邦（1299）升5.71%，報87元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻147點；騰訊（0700）跌2.33%，報608元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低67點。

《東方日報》引述消息指，香港政府將取消工商鋪的雙倍印花稅以為受到新冠疫情重創的經濟提供支撐。住宅方面的印花稅將維持不變。美聯工商舖（0459）開市報0.11元，升14.5%。

恒生科技指數成份股9隻升，18隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是同程藝龍（0780）開市報14.8元，升8.82%；跌幅最大的是京東（9618）開市報335元，跌7.51%。

港交所（0388）明日公布業績。開市報390元，升0.57%。

太古股份（0019、0087）及太古地產（1972）聯合公布，以98.45億售太古城中心一座予基滙資本牽頭財團。太古開市報39.8元，升5.15%；太古地產開市報22.2元，升2.54%。

中國恒大（3333）近2.9億元回購護盤。開市報17元，升0.95%。

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