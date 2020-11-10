輝瑞和BioNTech共同開發的新冠疫苗可預防超過90%的感染，有望於年底問世，刺激美股三大指數齊齊創推出以來的新高。道指、標指亦見逾半年最大升幅，唯收市升幅收窄，納指更倒跌。另外，美國國債創下3月份來最大跌幅，而紐約原油期貨亦創下5月以來最大漲幅。

道瓊斯工業平均指數收漲834點，升幅2.95%，報29157點。標普500指數收漲41點，升幅1.17%，報3550點。納斯達克綜合指數收跌181點，或1.53%，報11713點。

道指曾升最多5.69%，是4月6日後最大升幅，當日升幅為8.22%。高見29933.83點，創上市新高，收市點數是2月20日後收市新高，當日報29219.98點。

標指曾升最多3.89%，是4月6日後最大升幅，當日升幅為7.56%。高見3645.99點，創上市新高，收市見年9月2日後收市新高，當日報3580.84點。

納指曾升最多1.79%，是11月5日後最大升幅，當日升幅為2.88%。高見12108.065點，創上市新高。收市是11月6日後收市新高，當日報11895.23點。

波音升13.7%，報179.36美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻142點，而家得寶跌5.02%，報269.97元，拖低道指92點。

科技股方面，蘋果收市報116.32元，跌1.99%，谷歌母公司Alphabet收市報1761.42元，升0.09%，亞馬遜收市報3143.74元，跌5.06%，Facebook收市報278.77元，跌4.98%。

歐洲STOXX 600指數收漲3.99%，報380點。德國DAX指數收漲4.94%，報13095點；法國CAC 40指數漲7.57%，報5336點；英國富時100指數收漲4.68%，報6186點。