私人財富管理公會與畢馬威中國發佈《私人財富管理報告》，受訪者預期，行業未來五年的管理資產總值（AUM）的複合年均增長率為5至10％，中國、家族辦公室及較年輕一代將為主要增長引擎。

調查顯示，有71％受訪者表示，中國為其最大增長機遇，比去年調查增加4個百分點，其中大灣區為主要增長動力。目前平均有40％的AUM來自中國內地，調查預期有關比例將於2025年增至54％，意味中國内地市場對香港私人財富管理行業的重要性日益上升。

私人財富管理公會行政委員會主席盧彩雲表示，透過大灣區，可以進入區內11個城市的市場，對行業有很大益處，另外香港有具經驗的專業人士、豐富的金融產品種類，以及互聯互通平台，香港在財富管理中心競爭有優勢。業內對AUM增長的預期未有包括理財通的影響，她指首階段是開放低風險產品，主要針對零售客戶，要到開放更多產品才會財富管理行業較為相關。

至於《港區國安法》帶來的潛在監管影響，盧彩雲表示不作評論，但業界一直與監管當局保持定期溝通，對香港維持作為金融和財富管理中心有信心。

調查顯示有87％客戶關注中美貿易戰對其投資前景的影響。拜登勝出美國總統選舉，私人財富管理公會董事總經理石軒宇表示，中美之間的衝突不會完全完結，預計不會有大改變，不過相信中美會在共同利益會有更多的溝通，出現市場預期以外舉動機會減少。盧彩雲表示，目前雖然歐美疫情嚴重，但預期不會回復到最嚴謹的封城措施。目前市場流動性充足，客戶持有大量現金，明年疫苗有機會推出，因此對投資前景審慎樂觀。

記者：歐陽偉昉

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