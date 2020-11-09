新型冠狀病毒影響全球，各國經濟備受打擊，香港亦不例外，經濟指數每況愈下。中電控股（0002）旗下中華電力公布，以中電社區節能基金撥款超過1.6億元，推出多個惠及各階層有需要人士的社區支援計劃，冀能帶動消費，成為各行業營運周轉環環緊扣的動力，從而推動經濟復蘇。

為刺激消費及資助弱勢社群，中電首次推出總值超過8000萬元的中電消費券計劃，於明年1月向接近80萬個家庭，包括低用電量住宅客戶、享有長者電費優惠的客戶及1萬個劏房住戶，每戶派發100元消費券。中電消費券可用於超過2000間參與計劃的零售商店和食肆，為期6個月。

其同時繼續為劏房住戶提供支援。除了派發消費券以鼓勵劏房住戶增加社交活動外，更撥款超過700萬元向1萬個劏房住戶提供每戶600元電費資助，務求紓緩其生活壓力，及資助劏房單位業主重新鋪設其單位的電線以便安裝獨立電錶，改善劏房戶的電力安全及居住環境。中電同時撥款1000萬元，向5000個過渡性房屋住戶每戶捐贈價值2000元的節能電器，提升他們的家居能源效益。中電亦推出計劃，以實報實銷方式，資助社福機構和社區夥伴舉辦慳電節能的社區活動，每間機構上限為2萬元。

該公司企業發展總裁莊偉茵表示，因為疫情令各行各業受到嚴重影響。中電希望多項社區支援計劃除了可惠及社會各 階層外，更能帶動各行各業營運周轉，推動經濟復蘇。其更於明年繼續透過「全心傳電」計劃，鼓勵住宅客戶全年慳電，及向經社福 機構轉介的有需要家庭，包括長者、殘疾人士及低收入家庭，提供每戶500元的電費資助，令超過4萬個家庭受惠。有關撥款總額預計超過3500萬元。

同時，為了支援有經濟困難的學生，中電撥款150萬元推行「中電職業專才教育獎」，凡於2021/2022學年就讀職業訓練局職業專才教育課程的學生，經職業訓練局推薦，每人可獲2萬元資助，名額共75個。

至於工商客戶方面，中華電力撥款2000萬元推行「節能設備升級計劃」，鼓勵工商客戶特別是中小企，更換或添置具更高能源效益的設備。有關計劃自2019年1月推出至今，獲資助的客戶預期每年可節省共約5000萬度電。

為進一步鼓勵工商客戶進行節能改善工程，中華電力將撥款100萬元推出「重新校驗工程培訓計劃」，為100間企業的員工安排培訓課程，提升他們對能源效益方面的認知，從而減輕電費支出和碳排放量。中電更會資助社福機構及學校進行綠建環評評估，提升能源效益。

記者：陳偉燊

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