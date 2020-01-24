港股穩守26000點大關 舜宇飈8%藍籌最強

拜登宣布當選美國新一任總統，市場料中美關係緩和，利好中港股市表現，港股午後初段一度大升459點，高見26172點，尾市升幅收窄，並於二萬六關口爭持，收市穩守26000點大關，收市升303點或1.18%，報26016點，見4個月高位，連升3個交易日，成交金額1684億元，較上日增加2.37%；國指升135點或1.29%，報10633點。恒生科技指數收報8394點，升2.96%。

友邦（1299）第三季新業務價值按季升22%，該股撐起大市，收市升2.24%，收報82.3元，貢獻恒指56點。手機孖寶受捧，舜宇（2382）升8.1%，收報158.9元，為升幅最大的藍籌；瑞聲（2018）升4.9%，收報46.05元。藍籌中以新地（0016）表現最差，跌4.52%，收報99.2元。

科技股有支持，ATMX大漲。騰訊（0700）曾創上市新高，見633元，收報622.5元，升1.3%；阿里巴巴（9988）收報290.2元，升2.91%；美團（3690）曾創上市新高，見338.2元，收報335.2元，升2.57%；小米（1810）收報25.55元，升1.79%。

市場憧憬中美貿易關係緩和，晶片股個別走。中芯國際（0981）收報24.7元，升2.49%；華虹半導體（1347）收報34.85元，升2.8%。5G股普遍有支持，京信通信（2342）收報2.78元，升3.35%；中興通訊（0763）收報22.3元，升5.94%；聯想（0992）收報5.41元，升0.37%；中國通信服務（0552）收報4.67元，升1.08%；中國鐵塔（0788）收報1.38元，升2.22%。

其餘個股方面，恒大（3333）宣布放棄A股上市，收報16.84元，升2.18%。

領展（0823）中午放榜，截至9月底止中期物業收入淨額跌0.8%，收市升0.48%，收報63元。

兩新股上市，新東方教育（9901）定價1190元，半日收報1365元，升14.7%、榮昌生物（9995）定價52.1元，半日收報69.8元，升33.97%。

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