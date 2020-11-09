中國網絡小額貸款新規出台後，煞停上市的螞蟻集團（6688）估值或削逾萬億元。彭博引述晨星（Morningstar）預計，在中國的新法規下，螞蟻需籌集更多資金支持放貸，並尋求在全國範圍內運營的國家牌照，使集團的估值降低約1400億美元（約1.09萬億港元），回落至部分全球最大私募基金的水平，例如美國華平投資集團（Warburg Pincus LLC）、Silver Lake Management LLC和淡馬錫。

Aletheia Capital新加坡財務主管Sanjay Jain預計，螞蟻的市盈率或降至約10倍，最新估值跟盈利較佳的銀行相若。花旗集團未來12個月的市盈率為8倍；星展銀行預測市盈率為12.6倍；招行（03968）預測市盈率約10倍。而晨星分析師Iris Tan指，如果螞蟻集團上市前市賬率下降到全球頂級銀行的水平，則其估值降幅達25%至50%、估值或削1400億美元。

中國銀保監和人民銀行等部門早前起草《網絡小額貸款業務管理暫行辦法（徵求意見稿）》，意見提出擬規範網絡小額貸款業務經營規則，包括在單筆聯合貸款中，小貸公司出資比例不得低於30%，並擬要求未經國務院銀行業監督管理機構批准，小額貸款公司不得跨省級行政區域開展網絡小額貸款業務。

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