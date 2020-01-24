在香港的零售業受壓下，領展（0823）主席聶雅倫表示，續租租金難免受影響，但是集團會視乎個別租客情況，提供支援，暫時無意為涉資6億元的同舟同濟計劃加碼。行政總裁王國龍更表示，年頭至今已有逾200個新租客在旗下商場開業，抵銷個別租戶困難對出租率及續租租金帶來的影響。

王國龍指出，中式酒樓、教育及娛樂行業租戶的生意受到限聚令影響，但是在他們期望保持高出租率下，因此向不同租戶提出援手，並不會一刀切減租。隨着近期限聚令鬆綁，他期望租戶的生意會向好。另因為多了市民留家進餐，因此整體租戶生意均有增長，年初時有逾200名新租戶在旗下商場開業。面對部分租客遇到困難的境況，這有助其商場有足夠租戶取代原有租戶，及令租值得以保持，及減低續租租金下調的壓力。至於會否採納短租策略，則要視乎個別租戶的營運策略而定。

在資產提升計劃方面，聶雅倫指出，相對過往，從資產提升計劃所得的回報率會有少許下調，但是仍然大抵維持在過往的範圍。王國龍補充，在新一輪資產提升計劃進行前，在零售環境不及過往理想下，資產提升計劃的回報率會較前稍低，但是在此前已經在基數提高下，回報率亦會有相對被壓低的情況。

在向外收購方面，聶雅倫稱，他們會繼續留意在中、港及海外的收購機會，不會設下佔資產多少特定比例，期望最終幫助提高淨收入及每單位分派。王國龍更預期，依過去兩、三年內地的物業收入增長情況，內地的組合增長比香港為快。他在6月份曾說過，香港最壞情況已過，其後在7、8月份卻碰上新一波疫情，他期望最終香港做好防疫後，令零售租戶生意獲得支持，遠離真正最差的情況。

王國龍強調，領展無意削減員工數目，亦不會採取行動影響員工士氣，並謂其團隊已做很多工作確保商場營運暢順。他們亦盼持續提升派息，並且會提出以股代息計劃，幫助領展融資同時，讓投資者有多個渠道選擇。至於會否回購單位，則視乎市況而定。

記者：陳偉燊

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