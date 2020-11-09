未賺錢生科股德琪醫藥（6996）今起招股，招股價介乎15.8元至18.08元，每手500股，入場費9131.1元。公司擬全球發售1.54億股，公開發售佔約一成，國際配售佔約九成，最多集資27.69億元。招股期至本周四（12日）中午12時止，擬11月20日掛牌。高盛、大摩為聯席保薦人。

公司主要研究血液及腫瘤治療藥物，現時研究管線內共有12款腫瘤藥物資產，其中7款為授權引進藥物，5款為自主研發藥物。公司兩款核心產品分別為ATG-010 （selinexor）、ATG-008 （onatasertib），均為從在納斯達克掛牌的生科公司Karyopharm引進，並獲在亞太地區開發及商業化的獨家許可。

其中，selinexor適用於骨髓瘤、淋巴瘤等，在美國藥監局已獲得批准，是同類首款。德琪醫藥正進行的各臨床試驗中，作為多發性骨髓瘤的三線治療，料最快今年第四季度在中國提交新藥申請（NDA）。Onatasertib適用於肝細胞癌、非小細胞肺癌等，為潛在同類首款。公司正進行的多個試驗，均正招募患者，或剛獲倫理委員會批准。

公司引入10名基石投資者，合共認購1.79億美元，最多佔發售股份57%。基投包括富達投資、新加坡主權投資基金GIC、貝萊德（BlackRock）、博裕資本、美國私募Cormorant、高瓴資本、紅杉資本旗下Sequoia Capital China Growth、中國國新、美國私募Laurion Capital，以及Octagon Investments。

公司過去進行3輪融資，曾參與前期投資的投資者亦包括啟明創投、泰格醫藥（3347）、藥明康德（2359）等。

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