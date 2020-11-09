普信：拜登提議加稅或重創科技股 對華強硬但尋求談判
文章日期：2020年11月9日 15:27
普信投資團隊日前發布報告，就美國總統當選人拜登對後市各板塊影響作出分析，不過報告亦強調，當選結果仍面對法律挑戰。普信認為，拜登已提議加稅，若提議獲得通過，標普500指數公司的整體稅後利潤將下降，部分公司將迎來利潤重調（earnings reset0）。此外，工業行業（industrials）有望受惠，而拜登對美國的市場政策料將強硬，但亦會尋求重新談判中美關係。
普信定息投資組合經理Quentin Fitzsimmons認為，雖然美國在政治上呈分裂狀態，但對華強硬是兩黨都出現的聲音。他分析指，拜登將就科技行業中的知識產權問題繼續對中國施壓。普信預計，拜登將在市場行為、人權問題上，對中國展示出強硬態度，但料拜登亦會尋求與中國談判，就貿易及其他問題構建新的中美關係。
不過，分析亦指出，拜登在中國政策上亦面對難題，因他期望尋求重建貿易關係，但另一方面亦要將部分重要的供應鏈及製造業的工作轉移回美國。
報告指出，特朗普任內實施大幅削減公司利得稅（corporate income tax ），現時稅率約在21%。普信認為，拜登上任後或有計劃加稅至28%，但最終仍較特朗普任期前實施的35%稅率為低。普信首席投資官Mark Vaselkiv認為，比起公司債，加稅將更為直接地影響股市，尤其是大型科技股會受到重創。惟普信亦分析指，相信潛在加稅對大市的影響整體是「可以接受，屆時部分影響亦會被財政刺激措施抵銷」。
普信認為，拜登亦提議將重建部分美國的重要基礎設施，以刺激經濟、降低碳排放，發展清潔能源。分析認為，雖然提議仍受共和黨反對，但若成功實施，工業行業的公司亦將會參與計劃，具體潛在受惠板塊包括鐵路行業、商用飛機、電動汽車、工業燃氣等。
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