TOM集團（2383）宣佈再度入股投資妙盈科技 (MioTech)。妙盈科技是一家建基於香港╱中國內地的人工智能平台，利用機器學習和自然語言處理技術，為大中華地區的金融機構和上市公司提供完整的ESG（環境，社會和管治）解決方案。TOM 集團是次投資，是繼今年3月首次入股後的後續投資。

妙盈科技是亞洲的ESG技術、數據和分析專家。該平台為機構性客戶提供ESG數據、實時風險監控、ESG評級、指數，以及研究和顧問服務。妙盈科技採用人工智能處理海量非結構化數據，並且將之結合産業鏈、持股、投資以及其他另類數據庫，利用ESG數據構成完整的企業社會責任表現圖譜。據消息指，今次TOM集團增持，只涉及少量股權投資。

隨着全球面對來自氣候轉變和社會問題等與日俱增的挑戰，ESG 已成為投資業界中一個關鍵焦點，作為評估一家公司業務的可持續性、企業形象、以及為僱員、投資者和社會等締造正面價值能力的不可或缺部分。新冠肺炎爆發對全球經濟產生根本性的影響，加強了這個觀點並催化了投資者對另類投資評估方法的需求。對於投資者以ESG 指數、評級及企業 如何處理社會及環境風險（如新冠肺炎帶來的嚴重影響）等非財務數據的評估方法，作衡量企業處理危機能力的指標越趨明顯。這是使用傳統財務預測模型所未能評估的。近年監管需求亦確認 ESG 和可持續金融的重要性，港交所規定所有上市公司於2020年須強制在ESG方面作出披露。

TOM 集團首席執行官兼執行董事楊國猛表示：「投資於妙盈科技貫徹 TOM 轉向以科技為中心，聚焦數據驅動和高增長潛力領域的策略， 不但豐富了我們於金融科技和先進的大數據分析的投資組合，同時亦促使集團探究營運協同效應和開發新業務機會。我們在台灣的旗艦知識平台《商業周刊》，已與妙盈科技合力展開開拓嶄新商機。」。妙盈科技首 席執行官兼聯合創辦人涂鑒彧表示：「妙盈科技自從今年初開始，已與TOM集團建立了穩固的合作夥伴關係。」，「TOM 集團這次的持續投資，以其在區內的專長，將進一步強化妙盈科技的市場地位」。

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