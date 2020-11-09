天星銀行推出全新活期存款優惠，由今年11月8日至12月底，所有新客戶可於開戶日起6個月（185天）內享活期年利率5厘，且利率不變保證，惟該利率僅限於首2萬元的存款。天星銀行行政總裁姚文松表示，該行10月份的新增客戶按月增長近5成，而是次推出星級活期存款利率旨在實行「全民加薪」，以進一步拓展市場，期望未來可以維持有關增幅。

天星銀行開業時便已推出活期存款服務，客戶可享年利率3.6厘，惟亦僅於首2萬元存款。他指出，由於疫情影響經濟下行，據調查本地「打工仔」今年加薪幅度僅有1.4%，創近10年新低，因此推出5厘活期優惠為港人打氣。

該行自今年6月開業以來，開戶人數持續上升。他表示，截至今年10月底，每月的開戶人數均錄穩定增長，新增存款客戶按月上升近5成，存款客戶中亦有約7成客戶敘做定期，當中最大的存款客戶存款額達3000萬元，不少客戶亦存款超過1000萬元。至於貸款方面，期內新增貸款客戶按月上升逾6成，客戶的平均貸款額為25萬元，反映虛擬銀行服務在市場上有一定需要及發展空間。

至於未來的產品策略，他表示，該行正在構思新產品，並且會因應開發流程，及在監管滿意下再推出市場，但未有透露推出哪類型的產品。他續指，該行今年已推出多項存貸產品，認為客戶反應符合預期，期望日後繼續透過薄利多銷方式，為客戶提供更多服務。

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