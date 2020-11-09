恒指升416點，收報26129點，成交金額957億元。拜登宣布勝出總統選舉後，美股期貨大升，亞洲股市跟隨，日股向上突破，港股勢頭亦強，科技股、手機設備股齊升，帶動科技指數升4.5%。上周提及中興（0763）回升有勢，今早再升近8.8%，中芯（0981）憧憬制裁有轉機，升6.8%。全球股市上周起展升浪，今早納指期貨破頂，動力較想像中強，現在似是新一輪升市。

除了日股破頂，A50指數同樣是整固多時再上。近期的設局是幾個重磅板塊輪流炒上，白酒、家電、半導體、航運等等，上周由前兩者帶動上揚，今早則到半導體強勢領升，而中資金融股也穩步走高，A50指數毫無疑問正處於上升階段。

除了買入相關ETF，今早也見券商股起動。券商現在個別發展，早前熱炒的妖股如中信建投（6066）、光大證券（6178）等未見異動，此前借回歸A股炒上的中金（3908）高位乏力，龍頭中信證券（6030）表現不俗，升破阻力位18元後買盤湧入。一來股價落後，二來A股很大機會破頂展升浪，中信證券有條件再試52周高位。

現時最強勢的要數廣發證券（1776），今早升7%再破頂。筆者不清楚有何原因，但券商異動往往升幅驚人，可小注投機。

張兆聰

明報首席評論員