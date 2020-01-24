拜登宣布勝選，恒指最多1.78%，是2020年11月5日後最大升幅，半日升416點或1.62%，報26129點，暫時連升3日，累計升1243點。大市成交金額957億元；國指升177點或1.69%，報10675點。恒生科技指數收報8517點，升4.48%。

恒指半日升416點或1.62%，報26129點，成交金額957億元；國指升177點或1.69%，報10675點。恒生科技指數收報8517點，升4.48%。

藍籌32隻升，15隻下跌，3隻無升跌。舜宇（2382）升12.11%，收報164.8元，是升幅最大的藍籌，新地（0016）跌4.72%，收報99元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低15點。騰訊（0700）升2.93%，收報632.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻84點。

北水南下合計淨流入17.31億元，終止連續1日流出。南水北上合計淨流入184.31億元人民幣，較上日增加362. 97%，連續第6日流入，累計流入398.47億元。

本周多間公司公布業績，表現如下。領展（0823）收報61.45元，跌1.99%；港交所（0388）收報392.4元，升2.99%；中芯國際（0981）收報25.75元，升6.85%；騰訊（0700）創上市新高，見633元，收報632.5元，升2.93%；瑞聲（2018）收報46.6元，升6.15%；京東（9618）創上市新高，見365.2元，收報363.8元，升1.56%。

兩新股上市，新東方教育（9901）定價1190元，半日收報1330元，升11.7%、榮昌生物（9995）定價52.1元，半日收報70.6元，升35.5%。

友邦（1299）第三季新業務價值按季升22%，首三季仍跌34%。收報82.65元，升2.67%。

恒指周五季檢，多隻或染藍股表現如下，美團（3690）創上市新高，見338元，收報337.2元，升3.18%；安踏體育（2020）創上市新高，見104.8元，收報100.9元，跌0.2%；李寧（2331）創上市新高，見46.5元，收報45.35元，升0.67%；比亞迪股份（1211）收報197元，升1.55%。

恒大（3333）宣布放棄A股上市，僅4％投資者要求「回水」。收報16.84元，升2.18%。

中國10月份出口好過預期，港口運輸股造好。中遠海控（1919）創52周高，見6.38元，收報6.27元，升7.18%；中遠海發（2866）創52周高，見1.23元，收報1.21元，升16.35%；廈門港務（3378）收報0.72元，升7.46%；太平洋航運（2343）收報1.3元，升6.56%；中遠海運港口（1199）收報5.18元，升7.02%；天津港發展（3382）收報0.59元，升7.27%；招商局港口（0144）收報9.43元，升5.6%。海豐國際（1308）創上市新高，見14.2元，收報13.92元，升2.35%；嘉里物流（0636）創上市新高，見17.16元，收報17.06元，升2.77%。

華晨（1114）控股股東盡押15億股股份融資。收報7.48元，跌4.59%。

吉利（0175）10月銷量按年升8%，按月升11%。創52周高，見22.2元，收報21.25元，升1.67%。

世茂（0813）10月合約銷售升29%。收報30元，跌1.64%。

香港興業（0480）主席查懋聲病逝。半日收報3.34元，升2.45%。

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