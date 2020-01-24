港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌3日 見近9年低
文章日期：2020年11月9日 11:23
港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌3.88點子至0.17%，是2011年3月08日後最低，當日報0.16964%。
港元現報7.7538元貶值2點子，曾貶值最多10點子，報7.7546元，亦曾升值最多10點子，報7.7526元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.5點子至0.03529%；1星期HIBOR跌2.96點子至0.07482%；2星期HIBOR跌2.88點子至0.11589%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌4.77點子至0.37518%；6個月期HIBOR跌4.25點子至0.57286%；12個月期HIBOR跌3.74點子至0.7525%。
美元指數現報92.186貶值0.043點或0.05%。
美元1個月期LIBOR報0.12775%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0423%，連續3日收窄，利差是2019年11月06日後最低，當日差距為-0.0082%。
對上一次連續3日收窄，是2020年10月15日，當日利差報0.2183%。
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