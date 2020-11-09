美國民主黨總統候選人拜登成為總統當選人，市場憧憬中美關係有望緩和，亞太區及內地股市今早普遍做好。恒指見4個月高位，現報26031點，升318點或1.2%，成交額暫錄得568億元。

科網股受追捧，恒生科技指數現報8450點，升297點。相關成份股方面，騰訊（0700）現報626元，升1.87%；華虹半導體（1347）現報37.15元，更飈升9.59%；中興（0763）報22.95元，飈升9.03%；比亞迪電子（0285）報39.4元，飈升8.84%；中芯（0981）報25.85元，飈7.26%；微盟（2013）報11.74元，飈6.92%；金蝶（0268）報25.15元，漲5.67%；舜宇（2382）報155.7元，漲5.92%；瑞聲（2018）報45.65元，升3.99%；小米（1810）報26.05元，升3.79%；阿里巴巴（9988）報291元，升3.19%；美團（3690）報332.8元，升1.84%；網易（9999）報143.2元，升1.2%；京東（9618）報362.2元，升1.12%。

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