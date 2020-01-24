鼎爺私房菜今年開始推出點心及加入外賣服務，鼎爺表示，為確保食物質素，外賣菜式也有一定限制，例如海鮮會「變味」就不能做外賣。（鍾林枝攝）

鼎爺私房菜集團行政總裁伍衍龍（左）透露，希望透過設立大眾化品牌，將生意推廣至內地及東南亞地區。圖為集團主席陳泓斌（右）及鼎爺私房菜創辦人之一的「鼎爺」李家鼎（中）。（鍾林枝攝）

鼎爺私房菜集團行政總裁伍衍龍（左）透露，希望透過設立大眾化品牌，將生意推廣至內地及東南亞地區。圖為集團主席陳泓斌（右）及鼎爺私房菜創辦人之一的「鼎爺」李家鼎（中）。（鍾林枝攝）

藝人「鼎爺」李家鼎主持飲食節目《阿爺廚房》推出後大受歡迎，2017年更與生意伙伴開設「鼎爺私房菜」餐廳。現時鼎爺私房菜集團旗下有4個品牌，鼎爺私房菜集團行政總裁伍衍龍透露，有意將大眾化品牌推廣至內地及東南亞地區，但他認為雖然本港近期租金普遍回落，但疫情未明朗下需更審慎研究擴張機會。

明報記者 蕭嘉聰

除了首間餐廳「鼎爺私房菜」外，集團疫情期間亦逆市開設「鼎尚棋哥燒鵝湯館」、「鼎家喜筷」，以及網上食品平台「幸福滋味」。集團旗下位於中環的「鼎會館」去年結業，且有一名股東因私人原因退股，同時現時主席陳泓斌加入集團。陳泓斌表示，過去曾光顧鼎爺私房菜，認為餐廳保留不少傳統菜式，希望集團可以「做落去」，去年底更開始轉型，發展大眾化品牌。

大眾化品牌駐民生區 冀成連鎖店

其中位於荃灣的鼎家喜筷上月開幕，除了燉湯、燒味，更會提供西式甜品。伍衍龍指出，新店開店成本較私房菜低，集團計劃朝連鎖店方向進發，預期未來每間店投資成本相若。他指出，商場人流集中，未來亦希望在類似的民生區如沙田，開設鼎家喜筷。不過，雖然現時市面租金顯著回落，有業主更願意取消底租、僅收取生意額分成，但過去一年整體行業經營艱難，現時會更加詳細檢視成本，他相信只要捱過現時難關，市場回暖就有更多發展空間。

另一品牌「鼎尚棋哥燒鵝湯館」首間分店則位於西九戲曲中心，伍衍龍直言，原希望鋪路發展中國市場，但卻因疫情成為「最難捱」的分店。山頂店則於今年7月開幕，有不少年輕客光顧，反映品牌有一定吸引力。

靠自家員工「趁熱」送外賣

伍衍龍相信，疫情下網購將成為趨勢，會重點發展「幸福滋味」，未來計劃推出會員及積分制。

香港在疫情期間實施限聚令，「鼎爺私房菜」8月初開始亦加入外賣服務。伍衍龍表示，第三方平台未必可「趁熱」送到外賣，因此推動外賣生意只能依靠自家員工，並笑言自己亦曾幫手送外賣，「仲收到10元『貼士』」；另亦嘗試推出點心午市，希望帶動人流。

海外市場方面，伍衍龍指，由於難以尋找合適的廚師，私房菜要開分店不是易事。反而兩個新品牌食物較易標準化，原先已與海外如馬來西亞的生意伙伴傾談合作，但因疫情暫停發展步伐，希望過後可重啟合作。

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