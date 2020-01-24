恒指今早高開444點或1.73%，報26157點，是7月9日26374.94點後最高。成交金額50億元；國指今早高開188點或1.8%，報10686點。恒生科技指數開市報8325點，升2.13%。

藍籌49隻升，1隻下。跌阿里巴巴（9988）升3.33%，報291.4元，是升幅最大的藍籌，新地（0016）跌3.56%，報100.2元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低11點。友邦（1299）升2.98%，報82.9元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻75點。

業績期，今日有領展（0823），周三有港交所（0388）、中芯（0981）、周四有騰訊（0700）、周五有瑞聲（2018）、京東（9618）。領展開市報63元，升0.48%；港交所開市報389元，升2.1%；中芯開市報25.05元，升3.94%；騰訊開市報630.5元，升2.6%；創上市新高，見630.5元，瑞聲開市報44.8元，升2.05%；京東開市報365元，升1.9%；創上市新高，見365元。

兩新股上市，新東方教育（9901）定價1190元，開市報1381元，升16%。榮昌生物（9995）定價52.1元，開市報60.6元，升16.3%。

友邦（1299）第三季新業務價值按季升22%，首三季仍跌34%。開市報82.9元，升2.98%。

恒指周五季檢，市場關注美團（3690）、安踏（2020）、李寧（2331）、比亞迪（1211）等的染藍機會。美團（3690）開市報333.8元，升2.14%；安踏體育開市報104.6元，升3.46%；創上市新高，見104.6元，比亞迪股份（1211）開市報198.2元，升2.16%；李寧開市報45.75元，升1.55%；創上市新高，見45.75元。

恒大（3333）宣布放棄A股上市，僅4％投資者要求「回水」。開市報16.68元，升1.21%。

中國10月份出口好過預期，進口差過預期。

華晨（1114）控股股東盡押15億股股份融資。開市報7.35元，跌6.25%。

吉利（0175）10月銷量按年升8%，按月升11%。開市報21.55元，升3.11%。

世茂（0813）10月合約銷售升29%。開市報31.5元，升3.28%。

香港興業（0480）主席查懋聲病逝。開市報3.4元，升4.29%。

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