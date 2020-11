next

【明報專訊】上周踏入11月首周,已迎來「難忘的11月」(A November to remember),周二螞蟻集團突然宣布押後原定於周四滬港掛牌,同樣於周二進行的美國總統大選至周末仍未有結果,暫時以民主黨候選人拜登的勝算較高,而港股恒指及美股三大指數急升6.66%至9.01%,今期封面故專訪在2009年至2013年任職美國財政部副助理部長時曾與時任副總統的拜登共事、現職霸菱首席全球策略師及霸菱投資智庫主管的柯睿思(Christopher Smart),以及「民企之父」張化橋分析最新形勢。

柯睿思相信,若拜登當選新總統,他有能力帶領美國經濟克服疫情及其他挑戰,而中美關係明年亦有機會迎來短暫蜜月期,惟美股現時估值已較高,料未來4年美股表現不及過去4年。張化橋認為,螞蟻是一家偉大的企業,它比傳統的的銀行效率更高,成本更低,也逼着銀行創新,期待螞蟻在符合監管要求後可以捲土重來上市。

明報記者 葉創成

美國總統大選在上周二進行,由於現任總統特朗普及民主黨候選人拜登得票接近,加上今屆因新冠肺炎疫情而作出郵寄選票的安排,因此大選結果在截至本港時間周日凌晨仍未有最後結果,惟拜登已發表講話,稱相信自己會勝選,並指數據清楚顯示他會贏出這場大選,會取得超過300張選舉人票,超過270票的當選門檻。市場對未來4年白宮將易主表現亢奮,美股三大指數道指、標指及納指全周分別急升6.87%、7.32%及9.01%,帶動恒指亦大漲1605點或6.66%,屬5個月以來最大升幅。

拜登料與中國談判

開放市場保護知識產權換撤關稅

當然,本港投資者最關心的相信是,假如由拜登出任下屆美國總統,中美關係會否改善、令港股可延續升浪?霸菱柯睿思在2009年至2013年任職美國財政部副助理部長時,曾與拜登共事於奧巴馬政府為美國人民服務,參與制定美國在歐洲、俄羅斯及中亞的財金政策,今期封面故事專訪現時身在美國波士頓的他作詳細分析。

柯睿思表示,不論由特朗普或拜登勝出是次總統大選,中美關係明年均有機會迎來短暫蜜月期,因為當競選的口號減弱後,雙方也要看看有何具體措施可取得成果。他續說,特朗普若連任的話,預料他會在今年1月中美簽訂首階段貿易協議的基礎上,看看中國有哪些向美國採購產品的承諾並未兌現;而拜登若勝選的話,他料會展示井然有序地與盟友合作令中國讓步的能力。

「中美任何的蜜月期也應該被市場熱烈歡迎的,投資者可能會明白,即使選舉口號多麼慷慨激昂,也只是一句口號而己,而他們會歡迎拜登比較穩定的步伐及更可預測的議程。不過,除非中國政府承諾更加開放市場,並加強保障知識產權,否則拜登看來不可能會對中國撤銷關稅,但兩國願意就此談判對市場來說也屬好消息」。

拜登任參議員多年 與共和黨關係亦佳

另外,柯睿思形容拜登的處事風格比較傳統,與特朗普有所不同,「他會清楚設定議程,以及就此積極推進(make his agenda clear and push it strongly)」,而且拜登曾任職參議員多年,與共和黨及民主黨均關係良好,預料較有機會令兩黨有分歧的法案也可在國會順利通過,此舉亦十分重要。

柯睿思又從美國經濟大局着手分析,指在春季疫情大流行以來,當地經濟因為封城而停擺,GDP曾大幅收縮,暫時能夠走出困境,除了因為聯儲局於3月23日宣布無限量寬(QE)以超寬鬆貨幣政策刺激經濟外,同樣重要的是,政府亦推出約4萬億美元緊急財政支持,當中包括額外失業救濟、對小微企業及航空等重要行業提供支持,而隨着夏天開始當地各大城市陸續解封,大部分經濟活動現已重啟。

「雖然是次經濟復蘇比較緩慢,個別經濟環節仍然在掙扎中,而即使暫未推出新一輪財政刺激措施,當地零售銷售仍然維持強勁,上季企業盈利表現看來亦堅挺。當然,美中不足的是,從美國每周新申領失業救濟人數仍僅低於100萬,而且愈來愈多由暫時失業變為長期失業的情况;另外,在此非常時期,由於企業仍可在債市輕易融資,流動性暫不是問題,因此企業破產宗數尚未升至2008年金融海嘯後高位,但假如將來流動性充裕的環境出現變化,則要再觀察會否出現新狀况了」。

柯睿思強調,美國經濟目前明顯需要更多的財政政策支持以令復蘇持續及重回正軌,特別是要對零售、旅遊及酒店等被疫情衝擊嚴重行業的僱員提供支持,而且疫情在冬季亦有可能反彈,均會令是次復蘇相對緩慢及不平均,但經濟始終仍在復蘇中。

美經濟復蘇不確定 需要更多財政刺激

截至上周末,參眾兩院改選仍未有最終結果,暫時看來,即使民主黨可保住眾議院多數席位,但優勢卻在收窄,而兩黨在參議院控制權上爭持激烈。

柯睿思估計,不論最終由民主黨或共和黨控制參議院,亦只會有些微優勢,故即使拜登接任總統,要立法推行新政也會更加困難;但他亦強調,即使最終由共和黨控制參議院,以拜登平易近人及擅長溝通,看來在明年初仍會獲通過增加基建投資的刺激經濟方案,而拜登因此可能會在其他議題作出讓步。

美股未來4年回報料遜過去4年

綜合上述分析,柯睿思指出,雖然美國經濟仍未回復至正常階段,但的確亦正在復蘇,加上拜登當選新總統的憧憬,均為當地股市帶來支持。

不過,他亦提醒與美股過去4年的強勁表現比較(編按:道指、標指及納指於2016年11月8日特朗普勝選總統大選以來,至上周分別勁升54.49%、64.02%及129.04%,圖1),未來4年的表現料會相對失色:「過去4年罕有地有幾個利好股市的因素同時出現——低利率持續、非常有力的財政政策及強大的科技創新,這三點均令美國經濟延續歷來最長的擴張周期;當中,重要的是(過去幾個月)沒有任何通脹的跡象,故此聯儲局不覺得需要加息,令股票估值可以上升,因為它們提供較吸引的回報。但目前的情况是,新冠肺炎疫情看來會持續至明年,在疫情陰霾下經濟增長會更艱難,失業率即使正在下跌但改善速度緩慢,企業的資產負債表也正在承受壓力,而且目前股市的估值亦比4年昂貴得多了(圖2),要重演過去4年的好表現實屬困難」。

[封面故事]